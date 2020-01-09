Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:23
Ромасик написав:
у меня этот сайт не работал. Загуглил первый попавшийся сайт, вроде ибан ком юа и там сконвертировал свой счет. Дошел платеж.
Тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
все Ок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:44
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:
у меня этот сайт не работал. Загуглил первый попавшийся сайт, вроде ибан ком юа и там сконвертировал свой счет. Дошел платеж.
Тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
все Ок?
так, пробуйте
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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