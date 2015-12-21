Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:23
Ромасик написав:
у меня этот сайт не работал. Загуглил первый попавшийся сайт, вроде ибан ком юа и там сконвертировал свой счет. Дошел платеж.
Тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
все Ок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:44
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:
у меня этот сайт не работал. Загуглил первый попавшийся сайт, вроде ибан ком юа и там сконвертировал свой счет. Дошел платеж.
Тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
все Ок?
так, пробуйте
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Ромасик
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:19
Квесторе_поверніться написав:
Карту осушити...СМС відключити.
Якщо 0 на В+ буде, буде тягнути в мінус?
Інкогніто написав:
На горячке сказали, что в минус за sms не списывается, но при первом пополнении карты спишет все, что не списало за предыдущие месяцы.
списалось в минус!
flysoulfly
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:07
Срок действия карты заканчивается в январе. Если новую не брать, будут ли списывать 7 грн?
andreyiskra
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:12
andreyiskra в "мінус" списувати не будуть, але в майбутньому при появі коштів на картці можуть вирахувати плату за усі неоплачені місяці.
casper12
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:55
Даже если срок действия карты истёк?
andreyiskra
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:58
andreyiskra написав:
Даже если срок действия карты истёк?
смс берется за счет а не за карту ... хоть одна хоть 10 - 7 грн.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:00
В иб тоже не заходит? Ошибка сервера пишет
andreyiskra
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Нед 12 січ, 2020 17:23 Andey