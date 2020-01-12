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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:23

  Ромасик написав:
  ruvex написав:Расчет ибана на сайте(https://globusbank.com.ua/ua/iban.html) по личным счетам, к примеру по В+ у кого-то работает?

у меня этот сайт не работал. Загуглил первый попавшийся сайт, вроде ибан ком юа и там сконвертировал свой счет. Дошел платеж.

Тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
все Ок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:
  ruvex написав:Расчет ибана на сайте(https://globusbank.com.ua/ua/iban.html) по личным счетам, к примеру по В+ у кого-то работает?

у меня этот сайт не работал. Загуглил первый попавшийся сайт, вроде ибан ком юа и там сконвертировал свой счет. Дошел платеж.

Тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
все Ок?

так, пробуйте
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:19

  Квесторе_поверніться написав:Карту осушити...СМС відключити.
Якщо 0 на В+ буде, буде тягнути в мінус?


  Інкогніто написав:На горячке сказали, что в минус за sms не списывается, но при первом пополнении карты спишет все, что не списало за предыдущие месяцы.
списалось в минус!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:07

Re: Банк Глобус

Срок действия карты заканчивается в январе. Если новую не брать, будут ли списывать 7 грн?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:12

andreyiskra в "мінус" списувати не будуть, але в майбутньому при появі коштів на картці можуть вирахувати плату за усі неоплачені місяці.
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:55

Re: Банк Глобус

Даже если срок действия карты истёк?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:58

  andreyiskra написав:Даже если срок действия карты истёк?


смс берется за счет а не за карту ... хоть одна хоть 10 - 7 грн.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:00

Re: Банк Глобус

В иб тоже не заходит? Ошибка сервера пишет
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:39

Приложение глобуса работает у кого-то?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:49

  andreyiskra написав:Приложение глобуса работает у кого-то?

Да.
Оно недавно обновлялось
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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