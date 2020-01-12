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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:50

andreyiskra нет, пишет ошибка сервера
orhidf
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Повідомлень: 112
З нами з: 27.07.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:52

Re: Банк Глобус

Обновил и заработало
andreyiskra
 
Повідомлень: 841
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 580581582583
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