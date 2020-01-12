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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:50
andreyiskra нет, пишет ошибка сервера
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:52
Обновил и заработало
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