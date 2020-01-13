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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:50

andreyiskra нет, пишет ошибка сервера
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:52

Re: Банк Глобус

Обновил и заработало
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:24

Не активна кнопа

В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща :mrgreen:
И на картах по нулям :roll:
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https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:55

  konokrad написав:В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща :mrgreen:
И на картах по нулям :roll:

В нерабочее время такое случается.
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