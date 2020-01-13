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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:52
Re: Банк Глобус
Обновил и заработало
Додано: Пон 13 січ, 2020 23:24
Не активна кнопа
В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща
И на картах по нулям
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:55
В нерабочее время такое случается.
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