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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:50
andreyiskra нет, пишет ошибка сервера
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Додано: Пон 13 січ, 2020 11:52
Обновил и заработало
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andreyiskra
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:24
В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща
И на картах по нулям
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konokrad
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:55
konokrad написав:
В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща
И на картах по нулям
В нерабочее время такое случается.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 06:00
konokrad написав:
В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща
И на картах по нулям
Вообщем один болтун распиарил что пополнение работает на любую сумму,через сутки выпилили такую возможность, другие молча прочитали и совершили пополнение,-кто был прав,-время покажет,ещё есть почти 32 месяца для опыта и раздумий
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:58
sens написав:
Вообщем один болтун распиарил что пополнение работает на любую сумму,через сутки выпилили такую возможность, другие молча прочитали и совершили пополнение,-кто был прав,-время покажет,ещё есть почти 32 месяца для опыта и раздумий
Справа Владіка Коваля живе...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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