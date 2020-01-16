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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:50

andreyiskra нет, пишет ошибка сервера
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:52

Re: Банк Глобус

Обновил и заработало
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:24

Не активна кнопа

В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща :mrgreen:
И на картах по нулям :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:55

  konokrad написав:В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща :mrgreen:
И на картах по нулям :roll:

В нерабочее время такое случается.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 06:00

  konokrad написав:В интернет банкинге, в разделе счетов не активна кнопка "Операции с депозитом".
Это теперь у всех так? Что там за ней было ранее?
Пополнение на 200% от начальной суммы ещё не использовал, ибо тыща :mrgreen:
И на картах по нулям :roll:

Вообщем один болтун распиарил что пополнение работает на любую сумму,через сутки выпилили такую возможность, другие молча прочитали и совершили пополнение,-кто был прав,-время покажет,ещё есть почти 32 месяца для опыта и раздумий
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:58

  sens написав:Вообщем один болтун распиарил что пополнение работает на любую сумму,через сутки выпилили такую возможность, другие молча прочитали и совершили пополнение,-кто был прав,-время покажет,ещё есть почти 32 месяца для опыта и раздумий

Справа Владіка Коваля живе... :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:22

Пришел сегодня пополнять столб $ и был оооочень неприятно удивлен 200% ограничением. Пополнил на сколько смог. Сказал что обиделся. Так вот такой он шарик!
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:10

  ihorsic написав:Пришел сегодня пополнять столб $ и был оооочень неприятно удивлен 200% ограничением. Пополнил на сколько смог. Сказал что обиделся. Так вот такой он шарик!


це вже обговорили - пролистайте 5-10 сторінок взад...

от такий він шарік-глобус-жлобус :)
і це ще не все що він наробив
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:32

  ihorsic написав:Пришел сегодня пополнять столб $ и был оооочень неприятно удивлен 200% ограничением. Пополнил на сколько смог. Сказал что обиделся. Так вот такой он шарик!

Шаромига. :mrgreen:
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