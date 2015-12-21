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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:03
greenozon написав:
от такий він шарік-глобус-жлобус
і це ще не все що він наробив
И крупные суммы планомерно мигрируют из банка к конкурентам, принося банку облегчение.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 04:53
ruvex написав: greenozon написав:
от такий він шарік-глобус-жлобус
і це ще не все що він наробив
И крупные суммы планомерно мигрируют из банка к конкурентам, принося банку облегчение.
Ну да, отток хороший. Пусть думают.
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