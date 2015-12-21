RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:03

  greenozon написав:от такий він шарік-глобус-жлобус :)
і це ще не все що він наробив

И крупные суммы планомерно мигрируют из банка к конкурентам, принося банку облегчение.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8915
З нами з: 03.11.08
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 04:53

  ruvex написав:
  greenozon написав:от такий він шарік-глобус-жлобус :)
і це ще не все що він наробив

И крупные суммы планомерно мигрируют из банка к конкурентам, принося банку облегчение.

Ну да, отток хороший. Пусть думают.
anikola13
 
Повідомлень: 748
З нами з: 08.02.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 581582583584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _All_, Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 33, 34, 35
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
340 67128
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 04:12
lubopytnaya
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3723, 3724, 3725
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37248 4568659
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 04:01
lubopytnaya
Альфа-Банк 1 ... 8078, 8079, 8080
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80791 9534578
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 01:24
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (623)
18.01.2020 03:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.