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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:03
greenozon написав:
от такий він шарік-глобус-жлобус
і це ще не все що він наробив
И крупные суммы планомерно мигрируют из банка к конкурентам, принося банку облегчение.
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ruvex
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Додано: Суб 18 січ, 2020 04:53
ruvex написав: greenozon написав:
от такий він шарік-глобус-жлобус
і це ще не все що він наробив
И крупные суммы планомерно мигрируют из банка к конкурентам, принося банку облегчение.
Ну да, отток хороший. Пусть думают.
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anikola13
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Додано: Суб 18 січ, 2020 08:12
anikola13 написав:
Ну да, отток хороший. Пусть думают.
Уже надумали. В кабине пропали все карты.
Такой себе ответ банка неблагодарным и нелояльным свыням )
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Додано: Суб 18 січ, 2020 10:08
Stringer написав:
Писал кто то, что написал заяву на отключение смс по видсоточка - получилось, отключили, или как в тарифах?
смс успешно отключается заявлением в отделении, так что карту закрывать нет необходимости - пускай валяется на полке, а то что-то подсказывает, что скоро и 13% процентов даже для срочных депо станут сладкими
+100 грн
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Додано: Суб 18 січ, 2020 10:10
Stringer написав: Stringer написав:
Писал кто то, что написал заяву на отключение смс по видсоточка - получилось, отключили, или как в тарифах?
смс успешно отключается заявлением в отделении, так что карту закрывать нет необходимости - пускай валяется на полке, а то что-то подсказывает, что скоро и 13% процентов даже для срочных депо станут сладкими
Тоді і тепла лінія може відключати. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 10:16
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Stringer написав:
Писал кто то, что написал заяву на отключение смс по видсоточка - получилось, отключили, или как в тарифах?
смс успешно отключается заявлением в отделении, так что карту закрывать нет необходимости - пускай валяется на полке, а то что-то подсказывает, что скоро и 13% процентов даже для срочных депо станут сладкими
Тоді і тепла лінія може відключати. Ні?
Ні
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Додано: Суб 18 січ, 2020 10:46
Квесторе_поверніться написав:
Тоді і тепла лінія може відключати. Ні?
може і може але не хоче
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 10:48
Stringer написав:
что скоро и 13% процентов даже для срочных депо станут сладкими
99%
озвучена і анонсована ціль НБУ - 8% облікова на кінець 2020 (вже через 11 міс)
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greenozon
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Суб 18 січ, 2020 07:35
sens
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