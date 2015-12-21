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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:03

  greenozon написав:от такий він шарік-глобус-жлобус :)
і це ще не все що він наробив

И крупные суммы планомерно мигрируют из банка к конкурентам, принося банку облегчение.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 04:53

  ruvex написав:
  greenozon написав:от такий він шарік-глобус-жлобус :)
і це ще не все що він наробив

И крупные суммы планомерно мигрируют из банка к конкурентам, принося банку облегчение.

Ну да, отток хороший. Пусть думают.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:12

  anikola13 написав:Ну да, отток хороший. Пусть думают.

Уже надумали. В кабине пропали все карты.
Такой себе ответ банка неблагодарным и нелояльным свыням )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:08

  Stringer написав:Писал кто то, что написал заяву на отключение смс по видсоточка - получилось, отключили, или как в тарифах?

смс успешно отключается заявлением в отделении, так что карту закрывать нет необходимости - пускай валяется на полке, а то что-то подсказывает, что скоро и 13% процентов даже для срочных депо станут сладкими 8)
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:10

  Stringer написав:
  Stringer написав:Писал кто то, что написал заяву на отключение смс по видсоточка - получилось, отключили, или как в тарифах?

смс успешно отключается заявлением в отделении, так что карту закрывать нет необходимости - пускай валяется на полке, а то что-то подсказывает, что скоро и 13% процентов даже для срочных депо станут сладкими 8)

Тоді і тепла лінія може відключати. Ні?
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Stringer написав:Писал кто то, что написал заяву на отключение смс по видсоточка - получилось, отключили, или как в тарифах?

смс успешно отключается заявлением в отделении, так что карту закрывать нет необходимости - пускай валяется на полке, а то что-то подсказывает, что скоро и 13% процентов даже для срочных депо станут сладкими 8)

Тоді і тепла лінія може відключати. Ні?


Ні
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:46

  Квесторе_поверніться написав:Тоді і тепла лінія може відключати. Ні?

може і може але не хоче
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:48

Re: Банк Глобус

  Stringer написав:что скоро и 13% процентов даже для срочных депо станут сладкими


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:10

Re: Банк Глобус

Вчера был в отделении в Запорожье, забрал новую карту видсоточка+. Спросил как отключить списание 7 грн. Тётка сказала звонить на гарячку.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:16

Re: Банк Глобус

andreyiskra написав:Вчера был в отделении в Запорожье, забрал новую карту видсоточка+. Спросил как отключить списание 7 грн. Тётка сказала звонить на гарячку.
Тоже такое говорили. Якобы всем по умолчанию подключают для получения ПИНа и активации карты. ПИН получил, карта активировалась, но лимиты не смог поменять- ошибка. Поменяю и попробую отключить
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