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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:16

  lel написав:
andreyiskra написав:Вчера был в отделении в Запорожье, забрал новую карту видсоточка+. Спросил как отключить списание 7 грн. Тётка сказала звонить на гарячку.
Тоже такое говорили. Якобы всем по умолчанию подключают для получения ПИНа и активации карты. ПИН получил, карта активировалась, но лимиты не смог поменять- ошибка. Поменяю и попробую отключить

Лимиты нельзя поменять в день активации карты. Если активировали в пятницу, то в понедельник уже всё можно будет изменить без всяких проблем
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:35

Re: Банк Глобус

  Кассандра написав:Лимиты нельзя поменять в день активации карты. Если активировали в пятницу, то в понедельник уже всё можно будет изменить без всяких проблем

Ліміти змінюю заявою у відділенні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:41

Квесторе_поверніться речь как по мне шла об изменении лимитов в ИБ. При чём здесь отделение? Или месье писатель? :wink:
Кассандра
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Повідомлень: 987
З нами з: 04.12.12
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1
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:50

  Кассандра написав:Квесторе_поверніться речь как по мне шла об изменении лимитов в ИБ. При чём здесь отделение? Или месье писатель? :wink:

Все до того що якщо в ІБ не змінюються. До теплої лінії не дозвонитися а в відділенні надійно і на постійній основі. Отримав карту, змінив ліміти і юзай.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:37

А что с Видсоточкой? В тарифах написано, что теперь 13%, а тут кто-то писал, что это повышенная ставка, а на мин.сумму 7%? В тарифах не нашел такого.
ishvara
 
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