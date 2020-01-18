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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:16
lel написав:
andreyiskra написав:Вчера был в отделении в Запорожье, забрал новую карту видсоточка+. Спросил как отключить списание 7 грн. Тётка сказала звонить на гарячку.
Тоже такое говорили. Якобы всем по умолчанию подключают для получения ПИНа и активации карты. ПИН получил, карта активировалась, но лимиты не смог поменять- ошибка. Поменяю и попробую отключить
Лимиты нельзя поменять в день активации карты. Если активировали в пятницу, то в понедельник уже всё можно будет изменить без всяких проблем
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:35
Кассандра написав:
Лимиты нельзя поменять в день активации карты. Если активировали в пятницу, то в понедельник уже всё можно будет изменить без всяких проблем
Ліміти змінюю заявою у відділенні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:41
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речь как по мне шла об изменении лимитов в ИБ. При чём здесь отделение? Или месье писатель?
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Кассандра
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:50
Кассандра написав:Квесторе_поверніться
речь как по мне шла об изменении лимитов в ИБ. При чём здесь отделение? Или месье писатель?
Все до того що якщо в ІБ не змінюються. До теплої лінії не дозвонитися а в відділенні надійно і на постійній основі. Отримав карту, змінив ліміти і юзай.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 00:37
А что с Видсоточкой? В тарифах написано, что теперь 13%, а тут кто-то писал, что это повышенная ставка, а на мин.сумму 7%? В тарифах не нашел такого.
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