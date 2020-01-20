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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 583584585586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:45

  Фантом написав:Раньше Остап без проблем отключал. Но в последнее время вместо него какая то девочка на проводе.

Остап повернись. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:39

Квесторе_поверніться а он никуда и не уходил. Просто он сейчас уже почти главный на горячке и сам за пультом не сидит, но всегда помогает девочкам - готов к труду и обороне, так сказать :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:42

  Кассандра написав:Квесторе_поверніться а он никуда и не уходил. Просто он сейчас уже почти главный на горячке и сам за пультом не сидит, но всегда рад помочь девочкам - готов к труду и обороне, так сказать :wink:

Як по батюшці Остапа? Зразу будем просити щоб звязали з шефом - Остапом Батьковичем. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31608
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1598 раз.
 
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  #<1 ... 583584585586
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