Остап повернись.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:45
Остап повернись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:39
Квесторе_поверніться а он никуда и не уходил. Просто он сейчас уже почти главный на горячке и сам за пультом не сидит, но всегда помогает девочкам - готов к труду и обороне, так сказать
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:42
Як по батюшці Остапа? Зразу будем просити щоб звязали з шефом - Остапом Батьковичем.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 23:17
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