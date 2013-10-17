Остап повернись.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:45
Остап повернись.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:39
Квесторе_поверніться а он никуда и не уходил. Просто он сейчас уже почти главный на горячке и сам за пультом не сидит, но всегда помогает девочкам - готов к труду и обороне, так сказать
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:42
Як по батюшці Остапа? Зразу будем просити щоб звязали з шефом - Остапом Батьковичем.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 23:17
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:06
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 23 січ, 2020 01:01
пополнение любым способом бесплатно?
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 23 січ, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:18
uaprofi
Да.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:28
Re: Банк Глобус
Прошлую-текущую неделю выписку на мыло кто-то смог получить?
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:39
Якщо у Вас на Відсоточці+ 816 грн то за 30 днів капне рівно 7 грн (вартість СМС інформування). При меншій сумі включиться відємний % - як в Європі.
І сума вкладу буде зменшуватись. ДумайТЕ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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