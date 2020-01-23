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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:59

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Вашу ненависть к СМС хорошо помним :mrgreen:

СМС % краде. :)
З суми 789 грн - сума вкладу тільки вниз. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31694
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:57

Квесторе_поверніться При отключении смс интернет-банк тоже отключается?
ishvara
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 09.12.12
Подякував: 242 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:59

  ishvara написав:Квесторе_поверніться При отключении смс интернет-банк тоже отключается?

Карта стає невидима в ІБ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31694
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
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  #<1 ... 584585586587
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