СМС % краде.
З суми 789 грн - сума вкладу тільки вниз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:59
СМС % краде.
З суми 789 грн - сума вкладу тільки вниз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:57
Квесторе_поверніться При отключении смс интернет-банк тоже отключается?
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:59
Карта стає невидима в ІБ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:09
Зайшов в кабінет і там побачив таке повідомлення 20 числа отримано, у мене є тільки карта Відсоточка+, так і не зрозумів що їм підтвердити. Я якщо вже на карті 0 то 7 грн зніме в мінус?
Шановний клієнте!
АТ КБ Глобус Вітає Вас у новому році, бажає успіху, злагоди та процвітання!
Відповідно до укладеного договору на обслуговування банківського рахунку просимо Вас в письмовій формі підтвердити станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на Вашому рахунку (рахунках), які відкриті в АТ "КБ "ГЛОБУС".
Для підтвердження залишків коштів на рахунку (рахунках) пропонуємо Вам звернутись до обслуговуючої Вас установи (відділення) Банку.
Також просимо звернути Вашу увагу, що у разі неотримання Банком вказаного підтвердження залишку коштів в термін до 01 лютого поточного року, залишок коштів на Вашому рахунку (рахунках) станом на 01 січня 2020 року вважатиметься підтвердженим!
З повагою, служба техпідримки клієнтів.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:16
rosstikf
тоже прийшла така шняга про підтвердження
це вже другий банк що таке пише (1й був Восток)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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