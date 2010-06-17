Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:24

greenozon написав: Flamingo



не розумію чому деякі банчики це роблять (і офіційно пишуть в ІБ), а деякі ні (чи вони теж, але втіхаря? ) не розумію чому деякі банчики це роблять (і офіційно пишуть в ІБ), а деякі ні (чи вони теж, але втіхаря?

Понимаете - раньше подобные вопросы у нас решались нормативкой НБУ - и все банки должны были ходить одинаково строем (ну разве что кроме бегемота). Но вот где-то в период когда Головой НБУ был то ли Арузов, то ли Соркин - началась "демократизация" - очень много вещей стали давать на откуп самим банкам. При этом нормативку НБУ по многим вопросам просто отменили. Но банки были обязаны к какому-то сроку разработать свои внутренние положения по всем отмененным вопросам (при отсутствии собственных банковских внутренних положений - НБУ на проверках жарил такие банки нещадно). Вот к вопросам, которые каждый банк должен был урегулировать самостоятельно была отнесена и годовая инвентаризация и все что с ней связано. Основные моменты как ее проводить и что делать - банки должны были прописать в своей учетной политике (громоздкий документ который департамент бухучета банка должен утверждать в Правлении своего банка и ежегодно пересматривать). И Вот в зависимости кто и что там прописал - банки потом наворачивают. Но строем - как видно - уже не ходят