СМС % краде.
З суми 789 грн - сума вкладу тільки вниз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:59
СМС % краде.
З суми 789 грн - сума вкладу тільки вниз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:57
Квесторе_поверніться При отключении смс интернет-банк тоже отключается?
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:59
Карта стає невидима в ІБ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:09
Зайшов в кабінет і там побачив таке повідомлення 20 числа отримано, у мене є тільки карта Відсоточка+, так і не зрозумів що їм підтвердити. Я якщо вже на карті 0 то 7 грн зніме в мінус?
Шановний клієнте!
АТ КБ Глобус Вітає Вас у новому році, бажає успіху, злагоди та процвітання!
Відповідно до укладеного договору на обслуговування банківського рахунку просимо Вас в письмовій формі підтвердити станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на Вашому рахунку (рахунках), які відкриті в АТ "КБ "ГЛОБУС".
Для підтвердження залишків коштів на рахунку (рахунках) пропонуємо Вам звернутись до обслуговуючої Вас установи (відділення) Банку.
Також просимо звернути Вашу увагу, що у разі неотримання Банком вказаного підтвердження залишку коштів в термін до 01 лютого поточного року, залишок коштів на Вашому рахунку (рахунках) станом на 01 січня 2020 року вважатиметься підтвердженим!
З повагою, служба техпідримки клієнтів.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:16
rosstikf
тоже прийшла така шняга про підтвердження
це вже другий банк що таке пише (1й був Восток)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:28
Явка не обовязкова, якщо не бачите що банк десь грошенята умикнув.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:56
Re: Банк Глобус
В каких-то из стандартов бухучета для банков содержалось требование обязательной ежегодной сверки остатков всех счетов. Включая клиентские. По другим счетам даже в некоторых банках все еще делается обязательная годовая инвентаризация. Ну а клиентские тоже сверяют кто во что горазд. Шарик вот пошел таким путем. Клиента это ни к чему особому не обязывает. Разве что только у Вас денег в реале не оказалось, а они должны быть . Но тогда сверится будет совсем сложно
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:59
Flamingo
не розумію чому деякі банчики це роблять (і офіційно пишуть в ІБ), а деякі ні (чи вони теж, але втіхаря? )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:24
Понимаете - раньше подобные вопросы у нас решались нормативкой НБУ - и все банки должны были ходить одинаково строем (ну разве что кроме бегемота). Но вот где-то в период когда Головой НБУ был то ли Арузов, то ли Соркин - началась "демократизация" - очень много вещей стали давать на откуп самим банкам. При этом нормативку НБУ по многим вопросам просто отменили. Но банки были обязаны к какому-то сроку разработать свои внутренние положения по всем отмененным вопросам (при отсутствии собственных банковских внутренних положений - НБУ на проверках жарил такие банки нещадно). Вот к вопросам, которые каждый банк должен был урегулировать самостоятельно была отнесена и годовая инвентаризация и все что с ней связано. Основные моменты как ее проводить и что делать - банки должны были прописать в своей учетной политике (громоздкий документ который департамент бухучета банка должен утверждать в Правлении своего банка и ежегодно пересматривать). И Вот в зависимости кто и что там прописал - банки потом наворачивают. Но строем - как видно - уже не ходят
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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