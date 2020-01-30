Чинити шкандаль шоб повернув взад і вимагати жирний соррі бонус.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:03
Чинити шкандаль шоб повернув взад і вимагати жирний соррі бонус.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13
Квесторе_поверніться вони мене спокусили сходити сказати їм своє фе, то й цікаво, як виглядатиме їхня цидула для незгодних)
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:41
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:24
Re: Банк Глобус
У меня только раз "умыкнулось" , когда старый банкомат ОЩАДА списал но не выдал средства с карты Простир. Написал в отделении заяву и вернули.... ровно через 30 дней.
Никто там особо не сочуствувал и не парился. Есть желание - сверяйтесь, если Ваше время дорого стоит - плывем по течению.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:48
Re: Банк Глобус
А здесь % начисляется из расчета мин суммы на счету за каждый день?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:57
О сало впало. Вернее то что вместо него теперь падает
Мои рефералки:
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:44
Та хиба то сало ?
Так, смалец какой-то...
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