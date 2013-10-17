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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:03

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Явка не обовязкова, якщо не бачите що банк десь грошенята умикнув.

А якщо умикнув?

Чинити шкандаль шоб повернув взад і вимагати жирний соррі бонус. :)
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:13

Квесторе_поверніться вони мене спокусили сходити сказати їм своє фе, то й цікаво, як виглядатиме їхня цидула для незгодних)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:24

Re: Банк Глобус

  Ромасик написав:А якщо умикнув?


У меня только раз "умыкнулось" , когда старый банкомат ОЩАДА списал но не выдал средства с карты Простир. Написал в отделении заяву и вернули.... ровно через 30 дней.
Никто там особо не сочуствувал и не парился. Есть желание - сверяйтесь, если Ваше время дорого стоит - плывем по течению.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:48

Re: Банк Глобус

А здесь % начисляется из расчета мин суммы на счету за каждый день?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:57

О сало впало.;) Вернее то что вместо него теперь падает :(
Мои рефералки:
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  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:44

Та хиба то сало ?
Так, смалец какой-то...
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:42

Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял :(
Шарик куролесит? :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:00

  clientage написав:Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял :(
Шарик куролесит? :evil:

у меня тоже 2, зато в январе ни разу :P .
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:01

clientage
По В+ всё корректно - один раз. По В старой сняли два раза потому что перед НГ в декабре не снимали (у меня так точно).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:48

  vollena71 написав:у меня тоже 2, зато в январе ни разу :P .

Аналогично.
Видать - наконец проспались после НГ
mustbe
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