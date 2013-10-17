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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:13

  clientage написав:Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял :(
Шарик куролесит? :evil:

А где можно посмотреть? Выписку не присылают.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:32

  lel написав:
  clientage написав:Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял :(
Шарик куролесит? :evil:

А где можно посмотреть? Выписку не присылают.

Ну я делал перевод и остаток по гроссбуху моему не сошелся на 7грн, до этого 7грн абонки я по счету учел, и в январе и декабре тож -7 у меня было.
Шото ту не то :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:58

  clientage написав:
  lel написав:
  clientage написав:Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял :(
Шарик куролесит? :evil:

А где можно посмотреть? Выписку не присылают.

Ну я делал перевод и остаток по гроссбуху моему не сошелся на 7грн, до этого 7грн абонки я по счету учел, и в январе и декабре тож -7 у меня было.
Шото ту не то :evil:

Четко помню, как пришла последняя смс о "сале-2019", я полез его перекладывать "в другое место" но на счете уже было на 7 грн. меньше. Я еще подумал: "Классно - ничего не надо оставлять - можно все в 0 выводить". Поэтому когда в прошлую пятницу "капнул смалец" и я его опять таки переводил "куда надо" оставил честные 7 грн. Сегодня днем смотрю - на карте "минус семь". Похоже "шаромыжник" решил оправдать свое прозвище тыря мелочь из карТманов клиентов. :evil:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:10

Re: Банк Глобус

помню было какое то сообщение что в декабре снимают абонку за декабрь-январь.
мутят они с этими абонками.
mephala
 
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