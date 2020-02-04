А где можно посмотреть? Выписку не присылают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:13
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:32
Ну я делал перевод и остаток по гроссбуху моему не сошелся на 7грн, до этого 7грн абонки я по счету учел, и в январе и декабре тож -7 у меня было.
Шото ту не то
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:58
Четко помню, как пришла последняя смс о "сале-2019", я полез его перекладывать "в другое место" но на счете уже было на 7 грн. меньше. Я еще подумал: "Классно - ничего не надо оставлять - можно все в 0 выводить". Поэтому когда в прошлую пятницу "капнул смалец" и я его опять таки переводил "куда надо" оставил честные 7 грн. Сегодня днем смотрю - на карте "минус семь". Похоже "шаромыжник" решил оправдать свое прозвище тыря мелочь из карТманов клиентов.
Мои рефералки:
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:10
Re: Банк Глобус
помню было какое то сообщение что в декабре снимают абонку за декабрь-январь.
мутят они с этими абонками.
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:19
В декабре по В+ было снятие 2.12 и 28.12. В январе списания не было.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:46
Глобус ІБ по вечорам йок?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:50
greenozon пашет как Карло
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:53
Goodman
чудасія, дійсно вже не йок
хз що то було
(щось там could not be reached гавкав броузер)
+50грн !
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:06
Re: Банк Глобус
Смс в минус загнало, хотя обещали так не делать
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:11
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