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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:25

  clientage написав:Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял :(
Шарик куролесит? :evil:

Получил выписку на мыло. Таки действительно не брали они абонку в январе, а списали ее в феврале. Миль пардон-с, Глобусик.
Ну а я сам списал у себя по гросбуху ту абонку и... после, наверное, 5й рюмахи на опохмел 3го янв., таки дорисовал недостающие 7грн в сумму декабрьских %%... ну шобы все чики-пики было :)

ПС. Ну а за выписку такую мона и руки оторвать Шаромыжнику... хотя в ней ВСЁ и есть, но черт ногу сломит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:18

Re: Банк Глобус

  clientage написав:черт ногу сломит

Кручу-верчу запутать хочу :)
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:18

Re: Банк Глобус

Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?

Вона справді миттєва?

СЕПом депо можна поповнювати?

ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?

То 7 грн з Відсоточки неуникні?

Дякую наперед!
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У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:43

  kreuz написав:Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?

Вона справді миттєва?

СЕПом депо можна поповнювати?

ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?

То 7 грн з Відсоточки неуникні?

Дякую наперед!


Почитайте про пополнение депозитов Глобуса и это желание отпадет ))
Sergion
 
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