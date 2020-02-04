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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:25
clientage написав:
Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял
Шарик куролесит?
Получил выписку на мыло. Таки действительно не брали они абонку в январе, а списали ее в феврале. Миль пардон-с, Глобусик.
Ну а я сам списал у себя по гросбуху ту абонку и... после, наверное, 5й рюмахи на опохмел 3го янв., таки дорисовал недостающие 7грн в сумму декабрьских %%... ну шобы все чики-пики было
ПС. Ну а за выписку такую мона и руки оторвать Шаромыжнику... хотя в ней ВСЁ и есть, но черт ногу сломит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:18
clientage написав:
черт ногу сломит
Кручу-верчу запутать хочу
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:18
Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?
Вона справді миттєва?
СЕПом депо можна поповнювати?
ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?
То 7 грн з Відсоточки неуникні?
Дякую наперед!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:43
kreuz написав:
Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?
Вона справді миттєва?
СЕПом депо можна поповнювати?
ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?
То 7 грн з Відсоточки неуникні?
Дякую наперед!
Почитайте про пополнение депозитов Глобуса и это желание отпадет ))
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Сер 05 лют, 2020 09:33
sens
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