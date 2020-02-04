RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:25

  clientage написав:Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял :(
Шарик куролесит? :evil:

Получил выписку на мыло. Таки действительно не брали они абонку в январе, а списали ее в феврале. Миль пардон-с, Глобусик.
Ну а я сам списал у себя по гросбуху ту абонку и... после, наверное, 5й рюмахи на опохмел 3го янв., таки дорисовал недостающие 7грн в сумму декабрьских %%... ну шобы все чики-пики было :)

ПС. Ну а за выписку такую мона и руки оторвать Шаромыжнику... хотя в ней ВСЁ и есть, но черт ногу сломит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30311
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3524 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:18

Re: Банк Глобус

  clientage написав:черт ногу сломит

Кручу-верчу запутать хочу :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:18

Re: Банк Глобус

Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?

Вона справді миттєва?

СЕПом депо можна поповнювати?

ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?

То 7 грн з Відсоточки неуникні?

Дякую наперед!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2181
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:43

  kreuz написав:Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?

Вона справді миттєва?

СЕПом депо можна поповнювати?

ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?

То 7 грн з Відсоточки неуникні?

Дякую наперед!


Почитайте про пополнение депозитов Глобуса и это желание отпадет ))
Sergion
 
Повідомлень: 421
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:15

Re: Банк Глобус

  kreuz написав:Вона справді миттєва?

Так, ПРостір і МС треба брати додаткову.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32123
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:51

  Sergion написав:
  kreuz написав:Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?

Вона справді миттєва?

СЕПом депо можна поповнювати?

ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?

То 7 грн з Відсоточки неуникні?

Дякую наперед!


Почитайте про пополнение депозитов Глобуса и это желание отпадет ))

Тобто? Не дозволяють чи що? Де прочитати?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2181
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:51

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Вона справді миттєва?

Так, ПРостір і МС треба брати додаткову.

А МС також миттєва? Якщо ні, то як процитувати з Простору забирати?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2181
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:12

  kreuz написав:
  Sergion написав:
Почитайте про пополнение депозитов Глобуса и это желание отпадет ))

Тобто? Не дозволяють чи що? Де прочитати?

Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00грн/ 200,00 дол.США/ 200,00 Євро.

Ставки по депозитам
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 18.09.13
Подякував: 456 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 587588589590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, Basilio2020, Google Adsense [Bot], ingtrans, kreuz, lel, lov2108, Monk23 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 85, 86, 87
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
864 112933
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 11:25
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3802, 3803, 3804
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38037 4644089
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 11:19
ramzes4
Альфа-Банк 1 ... 8132, 8133, 8134
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81339 9601330
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 11:15
Basilio2020

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16191)
05.02.2020 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.