Додано: Сер 05 лют, 2020 09:18

Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?



Вона справді миттєва?



СЕПом депо можна поповнювати?



ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?



То 7 грн з Відсоточки неуникні?



Дякую наперед!