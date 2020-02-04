clientage написав:Чот у меня шаромыжник ДВА раза по 7 абонки снял Шарик куролесит?
Получил выписку на мыло. Таки действительно не брали они абонку в январе, а списали ее в феврале. Миль пардон-с, Глобусик. Ну а я сам списал у себя по гросбуху ту абонку и... после, наверное, 5й рюмахи на опохмел 3го янв., таки дорисовал недостающие 7грн в сумму декабрьских %%... ну шобы все чики-пики было
ПС. Ну а за выписку такую мона и руки оторвать Шаромыжнику... хотя в ней ВСЁ и есть, но черт ногу сломит
Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?
Вона справді миттєва?
СЕПом депо можна поповнювати?
ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?
То 7 грн з Відсоточки неуникні?
Дякую наперед!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
kreuz написав:Колеги, думаю тут стовп прикопати. Вірно тарифи зрозумів, що можна депо відкрити з депокарткою, вхід на яку зовні платний, але р2р на вихід наразі безоплатний?
Вона справді миттєва?
СЕПом депо можна поповнювати?
ІБ при цьому наче теж має бути даром, хіба ні?
То 7 грн з Відсоточки неуникні?
Дякую наперед!
Почитайте про пополнение депозитов Глобуса и это желание отпадет ))
Тобто? Не дозволяють чи що? Де прочитати?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
А МС також миттєва? Якщо ні, то як процитувати з Простору забирати?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Sergion написав: Почитайте про пополнение депозитов Глобуса и это желание отпадет ))
Тобто? Не дозволяють чи що? Де прочитати?
Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00грн/ 200,00 дол.США/ 200,00 Євро.
А МС також миттєва? Якщо ні, то як процитувати з Простору забирати?
Так. МС миттєва. 2 роки. Перевипуск на іменні, забирати у відділенні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Sergion написав: Почитайте про пополнение депозитов Глобуса и это желание отпадет ))
Тобто? Не дозволяють чи що? Де прочитати?
Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00грн/ 200,00 дол.США/ 200,00 Євро.
+200% від початкової нехай буде. Історично хіба були більш жорсткі обмеження на поповнення депо?
СЕПом можна поповнювати депо напряму?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...