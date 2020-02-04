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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:35

Re: Банк Глобус

  kreuz написав:СЕПом можна поповнювати депо напряму?

Треба тестити...але тут напряму це через котел.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:53

  kreuz написав:+200% від початкової нехай буде. Історично хіба були більш жорсткі обмеження на поповнення депо?

Исторически был период когда депозиты открывались без ограничения пополнения. Недавно возвращенные ограничения в 200% применены как к новым депозитам, так и к ранее открытым. Так что ни что не помешает и вовсе запретить пополнения.
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  #<1 ... 588589590591
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