RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 588589590591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:35

Re: Банк Глобус

  kreuz написав:СЕПом можна поповнювати депо напряму?

Треба тестити...але тут напряму це через котел.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32145
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:53

  kreuz написав:+200% від початкової нехай буде. Історично хіба були більш жорсткі обмеження на поповнення депо?

Исторически был период когда депозиты открывались без ограничения пополнения. Недавно возвращенные ограничения в 200% применены как к новым депозитам, так и к ранее открытым. Так что ни что не помешает и вовсе запретить пополнения.
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2358
З нами з: 18.09.13
Подякував: 458 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:24

Re: Банк Глобус

Квесторе_поверніться написав:
  Інкогніто написав:Смс в минус загнало, хотя обещали так не делать

Чиніть шкандаль шоб сторнували.
Получается я фарсиком копейки забрал, но пока списание провелось, система умыкнула 7 грн.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 04.09.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35

  vollena71 написав:
  kreuz написав:+200% від початкової нехай буде. Історично хіба були більш жорсткі обмеження на поповнення депо?

Исторически был период когда депозиты открывались без ограничения пополнения. Недавно возвращенные ограничения в 200% применены как к новым депозитам, так и к ранее открытым. Так что ни что не помешает и вовсе запретить пополнения.

Виглядає, що я про найгірші часи й питав. Чи траплялося таке, щоб поповнення зовсім забороняли?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2192
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:52

  kreuz написав:
  vollena71 написав:
  kreuz написав:+200% від початкової нехай буде. Історично хіба були більш жорсткі обмеження на поповнення депо?

Исторически был период когда депозиты открывались без ограничения пополнения. Недавно возвращенные ограничения в 200% применены как к новым депозитам, так и к ранее открытым. Так что ни что не помешает и вовсе запретить пополнения.

Виглядає, що я про найгірші часи й питав. Чи траплялося таке, щоб поповнення зовсім забороняли?
на сейчас,на сегодня банк не выполняет условий договора и это факт. Столб не получится,увы
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11869
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:01

Re: Банк Глобус

  sens написав:на сейчас,на сегодня банк не выполняет условий договора и это факт.

не зовсім, бувалі депо-юро-люди вже досліджували якось раніше під мікроскопом букву депо-договору

НЕ ПОДКОПАТСЯ!
тіпо дирку лишив собі банк.
все чінно і благородно, но ... попахіваєт жлобусятнічеством :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7474
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 588589590591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: torrent78 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1735, 1736, 1737
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17367 2445485
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 21:47
Дядя Дима
А-Банк 1 ... 1534, 1535, 1536
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15355 2121912
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 21:02
greenozon
ОКСІ БАНК 1 ... 23, 24, 25
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
243 45700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 20:55
jurasja

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17295)
05.02.2020 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.