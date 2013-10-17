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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:35
kreuz написав:
СЕПом можна поповнювати депо напряму?
Треба тестити...але тут напряму це через котел.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:53
kreuz написав:
+200% від початкової нехай буде. Історично хіба були більш жорсткі обмеження на поповнення депо?
Исторически был период когда депозиты открывались без ограничения пополнения. Недавно возвращенные ограничения в 200% применены как к новым депозитам, так и к ранее открытым. Так что ни что не помешает и вовсе запретить пополнения.
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vollena71
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:24
Квесторе_поверніться написав: Інкогніто написав:
Смс в минус загнало, хотя обещали так не делать
Чиніть шкандаль шоб сторнували.
Получается я фарсиком копейки забрал, но пока списание провелось, система умыкнула 7 грн.
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Інкогніто
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Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35
vollena71 написав: kreuz написав:
+200% від початкової нехай буде. Історично хіба були більш жорсткі обмеження на поповнення депо?
Исторически был период когда депозиты открывались без ограничения пополнения. Недавно возвращенные ограничения в 200% применены как к новым депозитам, так и к ранее открытым. Так что ни что не помешает и вовсе запретить пополнения.
Виглядає, що я про найгірші часи й питав. Чи траплялося таке, щоб поповнення зовсім забороняли?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:52
kreuz написав: vollena71 написав: kreuz написав:
+200% від початкової нехай буде. Історично хіба були більш жорсткі обмеження на поповнення депо?
Исторически был период когда депозиты открывались без ограничения пополнения. Недавно возвращенные ограничения в 200% применены как к новым депозитам, так и к ранее открытым. Так что ни что не помешает и вовсе запретить пополнения.
Виглядає, що я про найгірші часи й питав. Чи траплялося таке, щоб поповнення зовсім забороняли?
на сейчас,на сегодня банк не выполняет условий договора и это факт. Столб не получится,увы
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:01
sens написав:
на сейчас,на сегодня банк не выполняет условий договора и это факт.
не зовсім, бувалі депо-юро-люди вже досліджували якось раніше під мікроскопом букву депо-договору
НЕ ПОДКОПАТСЯ!
тіпо дирку лишив собі банк.
все чінно і благородно, но ... попахіваєт жлобусятнічеством
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greenozon
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:06
greenozon написав:
попахіваєт жлобусятнічеством
А может и чем-то похуже...
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ukrprom2014
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:16
sens написав:
на сейчас,на сегодня банк не выполняет условий договора и это факт. Столб не получится,увы
Волки позорные.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:02
Investor_K написав:
Волки позорные.
в овечьей шкуре
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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