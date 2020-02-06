kreuz написав:А представник тут буває? Бо хочеться виматюкатися трошки.
От яка к***а вирішила, що проспект Гагаріна 20 біля Харківської обласної філармонії? Нащо так дезорієнтувати? ТАС там є, а Глобус аж на Леваді...
Ну сколько там того Харькова )
Може й небагато, але грошенята поки що поїхали де-інде...
А що в них за бізнес такий, житло чи комунальні послуги? Враження якісь містечкові чи що.
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