Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:48
kreuz написав:
А представник тут буває? Бо хочеться виматюкатися трошки.
От яка к***а вирішила, що проспект Гагаріна 20 біля Харківської обласної філармонії? Нащо так дезорієнтувати? ТАС там є, а Глобус аж на Леваді...
Ну сколько там того Харькова
)
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:06
ukrprom2014 написав: kreuz написав:
А представник тут буває? Бо хочеться виматюкатися трошки.
От яка к***а вирішила, що проспект Гагаріна 20 біля Харківської обласної філармонії? Нащо так дезорієнтувати? ТАС там є, а Глобус аж на Леваді...
Ну сколько там того Харькова
)
Може й небагато, але грошенята поки що поїхали де-інде...
А що в них за бізнес такий, житло чи комунальні послуги? Враження якісь містечкові чи що.
Відкривай
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kreuz
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:11
kreuz написав: ukrprom2014 написав: kreuz написав:
А представник тут буває? Бо хочеться виматюкатися трошки.
От яка к***а вирішила, що проспект Гагаріна 20 біля Харківської обласної філармонії? Нащо так дезорієнтувати? ТАС там є, а Глобус аж на Леваді...
Ну сколько там того Харькова
)
Може й небагато, але грошенята поки що поїхали де-інде...
А що в них за бізнес такий, житло чи комунальні послуги? Враження якісь містечкові чи що.
https://globusbank.com.ua/ru/ipoteka.html
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vollena71
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:22
kreuz написав:
А що в них за бізнес такий, житло чи комунальні послуги?
Все микитасевские форвард-киев-сервисы там обслуживаются.
Укрбудовские они.
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:01
Ребятки подскажите пожалуйста. Если в отделении открывать депозит с Видсоточки. Возьмут ли 0.5% как за снятие?
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Alexey_k9
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