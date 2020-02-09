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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:48

  kreuz написав:А представник тут буває? Бо хочеться виматюкатися трошки.

От яка к***а вирішила, що проспект Гагаріна 20 біля Харківської обласної філармонії? Нащо так дезорієнтувати? ТАС там є, а Глобус аж на Леваді...

Ну сколько там того Харькова :))
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:06

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:А представник тут буває? Бо хочеться виматюкатися трошки.

От яка к***а вирішила, що проспект Гагаріна 20 біля Харківської обласної філармонії? Нащо так дезорієнтувати? ТАС там є, а Глобус аж на Леваді...

Ну сколько там того Харькова :))

Може й небагато, але грошенята поки що поїхали де-інде...

А що в них за бізнес такий, житло чи комунальні послуги? Враження якісь містечкові чи що.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:11

  kreuz написав:
  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:А представник тут буває? Бо хочеться виматюкатися трошки.

От яка к***а вирішила, що проспект Гагаріна 20 біля Харківської обласної філармонії? Нащо так дезорієнтувати? ТАС там є, а Глобус аж на Леваді...

Ну сколько там того Харькова :))

Може й небагато, але грошенята поки що поїхали де-інде...

А що в них за бізнес такий, житло чи комунальні послуги? Враження якісь містечкові чи що.

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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:22

Re: Банк Глобус

  kreuz написав:А що в них за бізнес такий, житло чи комунальні послуги?

Все микитасевские форвард-киев-сервисы там обслуживаются.
Укрбудовские они.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:46

Re: Банк Глобус

ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:А що в них за бізнес такий, житло чи комунальні послуги?

Все микитасевские форвард-киев-сервисы там обслуживаются.
Укрбудовские они.
Долго протянут ли ещё в свете недавних событий, персонал там уже с осени уже начинкл разбегаться

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ZZZaika
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:01

Ребятки подскажите пожалуйста. Если в отделении открывать депозит с Видсоточки. Возьмут ли 0.5% как за снятие?
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:34

  kreuz написав:А представник тут буває? Бо хочеться виматюкатися трошки.

От яка к***а вирішила, що проспект Гагаріна 20 біля Харківської обласної філармонії? Нащо так дезорієнтувати? ТАС там є, а Глобус аж на Леваді...


Представник тут, на жаль, не буває.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08

Ірина_

Сделайте нахождение их бесплатным, может и появятся.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:21

  demichh написав:Сделайте нахождение их бесплатным, может и появятся.


Є такі банки, які не проявляють ініціативи щодо коментування на форумі. Заставити ми нікого не можемо


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:43

Re: Банк Глобус

Поэтому когда в прошлую пятницу "капнул смалец" и я его опять таки переводил "куда надо" оставил честные 7 грн. Сегодня днем смотрю - на карте "минус семь". Похоже "шаромыжник" решил оправдать свое прозвище тыря мелочь из карТманов клиентов.
А как вы смотрите? Или смс все же оставили? У меня че-то блюдо "Шарик вслепую" плохо получается.
Кащей
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