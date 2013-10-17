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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:47

Re: Банк Глобус

  Кащей написав:"Шарик вслепую"

Це потрібно на теплу лінію дзвонити.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:20

Це яким макаром Шаромига від стрес тесту відпетляв?
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nazvav-16-bankiv-yaki-proydut-stres-test-u-2020-rotsi
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:51

Re: Банк Глобус

  Кащей написав:А как вы смотрите? Или смс все же оставили?
Оставил. Пусть оно уже и не "сало", но при определенном использовании и "смалец" многократно превышает 7 грн. ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:14

  Квесторе_поверніться написав:Це яким макаром Шаромига від стрес тесту відпетляв?
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nazvav-16-bankiv-yaki-proydut-stres-test-u-2020-rotsi

Перевірку на літо перенесли.
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ukrprom2014
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