Це потрібно на теплу лінію дзвонити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:47
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:20
Це яким макаром Шаромига від стрес тесту відпетляв?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:51
Re: Банк Глобус
Оставил. Пусть оно уже и не "сало", но при определенном использовании и "смалец" многократно превышает 7 грн.
Мои рефералки:
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:14
Перевірку на літо перенесли.
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