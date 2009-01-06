Це потрібно на теплу лінію дзвонити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:47
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:20
Це яким макаром Шаромига від стрес тесту відпетляв?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:51
Re: Банк Глобус
Оставил. Пусть оно уже и не "сало", но при определенном использовании и "смалец" многократно превышает 7 грн.
Мои рефералки:
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:14
Перевірку на літо перенесли.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:47
Re: Банк Глобус
Что слышно про повышение суммы по фонду до 600 тыс?
Как банк вообще - надежный, чтобы на полгода выше фонда положить или лучше не рисковать?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:57
Вище Фонда ні - ніззя.
Фонд до 600 повисять нескоро.
Фонд має борг більше 100 млрд грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:38
напомнить про ситикомерц?… можно нарушить ,если пред.правления в случае ВА выведет деньги
никому не верю
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:54
Re: Банк Глобус
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:57
ukrprom2014
Я тоже слышал, что должны поднять в этом году до 600 тыс.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:58
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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