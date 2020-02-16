Банк Глобус
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:04
ukrprom2014 написав: Квесторе_поверніться написав:
Фонд має борг більше 100 млрд грн.
Здаєься то віртуальний борг.
чому віртуальний
цілком собі реальний.. люди втратили купу коштів, а віз і нині там
greenozon
Повідомлень: 7620
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 480 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:32
Подскажите, где можно взять реквизиты для пополнения карты "Видсоточка+"?
После введения IBAN (с 13.01) ни разу не пополнял. Но не Ф-м единым же... Буду крайне признателен.
Искатель
Повідомлень: 3402
З нами з: 22.02.16
Подякував: 501 раз.
Подякували: 1422 раз.
Профіль
1
2
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:40
Искатель написав:
Подскажите, где можно взять реквизиты для пополнения карты "Видсоточка+"?
После введения IBAN (с 13.01) ни разу не пополнял. Но не Ф-м единым же...
Буду крайне признателен.
https://globusbank.com.ua/ru/platezhnie_karti.html Реквизиты для пополнения карточного счета
Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС» Код за ЄДРПОУ 35591059 Поточний рахунок IBAN UA363805260000000000026202000 Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний переказ на картрахунок) № UA. ПІБ
Я свой счет в назначении указываю по-старому, деньги доходят
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Повідомлень: 2380
З нами з: 18.09.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 481 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
38470
4690758
81715
9646801
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17480
2460063
Пон 17 лют, 2020 12:39 Ой+