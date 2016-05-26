RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:04

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фонд має борг більше 100 млрд грн.

Здаєься то віртуальний борг.


чому віртуальний
цілком собі реальний.. люди втратили купу коштів, а віз і нині там
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7622
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:32

Подскажите, где можно взять реквизиты для пополнения карты "Видсоточка+"?
После введения IBAN (с 13.01) ни разу не пополнял. Но не Ф-м единым же...
Буду крайне признателен.
Искатель
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 22.02.16
Подякував: 502 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:40

  Искатель написав:Подскажите, где можно взять реквизиты для пополнения карты "Видсоточка+"?
После введения IBAN (с 13.01) ни разу не пополнял. Но не Ф-м единым же...
Буду крайне признателен.

https://globusbank.com.ua/ru/platezhnie_karti.html
Реквизиты для пополнения карточного счета
Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС»
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок IBAN
UA363805260000000000026202000
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний переказ на картрахунок) № UA. ПІБ

Я свой счет в назначении указываю по-старому, деньги доходят
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 18.09.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:29

  Искатель написав:Подскажите, где можно взять реквизиты для пополнения карты "Видсоточка+"?
После введения IBAN (с 13.01) ни разу не пополнял. Но не Ф-м единым же...
Буду крайне признателен.

можно позвонить в коллцентр и пришлют смс с реквизитами IBAN.
orhidf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 27.07.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:52

Схоже сьогодні ставки ще просіли...
Viz
 
Повідомлень: 904
З нами з: 29.08.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 591592593594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, Oktawa і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1544, 1545, 1546
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15457 2136833
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 20:25
Kevin
РВС Банк 1 ... 33, 34, 35
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
346 50001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 19:43
novichok
Альфа-Банк 1 ... 8171, 8172, 8173
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81725 9648342
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 19:40
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.