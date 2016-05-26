Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:04
ukrprom2014 написав: Квесторе_поверніться написав:
Фонд має борг більше 100 млрд грн.
Здаєься то віртуальний борг.
чому віртуальний
цілком собі реальний.. люди втратили купу коштів, а віз і нині там
greenozon
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:32
Подскажите, где можно взять реквизиты для пополнения карты "Видсоточка+"?
После введения IBAN (с 13.01) ни разу не пополнял. Но не Ф-м единым же... Буду крайне признателен.
Искатель
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:40
Искатель написав:
Подскажите, где можно взять реквизиты для пополнения карты "Видсоточка+"?
После введения IBAN (с 13.01) ни разу не пополнял. Но не Ф-м единым же...
Буду крайне признателен.
https://globusbank.com.ua/ru/platezhnie_karti.html Реквизиты для пополнения карточного счета
Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС» Код за ЄДРПОУ 35591059 Поточний рахунок IBAN UA363805260000000000026202000 Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний переказ на картрахунок) № UA. ПІБ
Я свой счет в назначении указываю по-старому, деньги доходят
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:29
Искатель написав:
Подскажите, где можно взять реквизиты для пополнения карты "Видсоточка+"?
После введения IBAN (с 13.01) ни разу не пополнял. Но не Ф-м единым же...
Буду крайне признателен.
можно позвонить в коллцентр и пришлют смс с реквизитами IBAN.
orhidf
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:52
Схоже сьогодні ставки ще просіли...
Viz
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:11
Viz написав:
Схоже сьогодні ставки ще просіли...
Нуочччень рьяно они все решили слизать ставки
никому не верю
sens
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greenozon
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:20
Ліквідності багато в системі...тому ставки вниз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:22
Квесторе_поверніться написав:
Ліквідності багато в системі...тому ставки вниз.
Когда соотношение ставок депо к кредитам ,как 1 к 5 , то это далеко не баланс в системе
никому не верю
sens
Повідомлень: 11923
З нами з: 12.09.13
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:24
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Ліквідності багато в системі...тому ставки вниз.
Когда соотношение ставок депо к кредитам ,как 1 к 5 , то это далеко не баланс в системе
Тут мистецтво як кредитик продати дорого...а фондування залучити дешево.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32464
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
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