Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:26
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Ліквідності багато в системі...тому ставки вниз.
Когда соотношение ставок депо к кредитам ,как 1 к 5 , то это далеко не баланс в системе
Тут мистецтво як кредитик продати дорого...а фондування залучити дешево.
Мой кредит в глобус дешевле не стал
никому не верю
sens
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:47
vollena71 написав:
Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС» Код за ЄДРПОУ 35591059 Поточний рахунок IBAN UA363805260000000000026202000 Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний переказ на картрахунок) № UA. ПІБ
Я свой счет в назначении указываю по-старому, деньги доходят
Телепортировал счет в назначении в IBAN через
https://bank.gov.ua/iban
полет нормальный.
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