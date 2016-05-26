Мой кредит в глобус дешевле не стал
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:26
Мой кредит в глобус дешевле не стал
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:47
Телепортировал счет в назначении в IBAN через
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:51
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:55
по кредиту?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, KVV, rollo, swan forever, vpchelko і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|