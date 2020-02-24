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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 592593594595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:26

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ліквідності багато в системі...тому ставки вниз.

Когда соотношение ставок депо к кредитам ,как 1 к 5 , то это далеко не баланс в системе

Тут мистецтво як кредитик продати дорого...а фондування залучити дешево.

Мой кредит в глобус дешевле не стал
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:47

  vollena71 написав:
Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС»
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок IBAN
UA363805260000000000026202000
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний переказ на картрахунок) № UA. ПІБ

Я свой счет в назначении указываю по-старому, деньги доходят

Телепортировал счет в назначении в IBAN через https://bank.gov.ua/iban полет нормальный.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:23

Виплата відсотків в який день відбувається?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 06:33

  anikola13 написав:Виплата відсотків в який день відбувається?

По Відсоточке в последний рабочий день месяца, по депо в первый рабочий день следующего месяца
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:11

Re: Банк Глобус

На сколько помню пятёрочку за СМС даже в минус списывает? Как можно отключить для паузы?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:21

Семёрочку.
Да, списывает в минус
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:23

  2XL написав:На сколько помню пятёрочку за СМС даже в минус списывает? Как можно отключить для паузы?

Если готовы смириться с тем, что карты не будет видно в ИБ - тогда топать в отделение и просить своего менагера.
la9
 
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