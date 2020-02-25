Отримувач: АТ «КБ «ГЛОБУС» Код за ЄДРПОУ 35591059 Поточний рахунок IBAN UA363805260000000000026202000 Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний переказ на картрахунок) № UA. ПІБ
Я свой счет в назначении указываю по-старому, деньги доходят
2XL написав:На сколько помню пятёрочку за СМС даже в минус списывает? Как можно отключить для паузы?
Не списывает в минус. Точнее, раз списали 7 грн в минус, потом вернули обратно в ноль. Возможно, начисляет и при пополнении спишет за всё Два месяца уже видсточка+ с нулем висит, сейчас проверил - показывает ноль в банкинге.
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2XL написав:На сколько помню пятёрочку за СМС даже в минус списывает? Как можно отключить для паузы?
Не списывает в минус. Точнее, раз списали 7 грн в минус, потом вернули обратно в ноль. Возможно, начисляет и при пополнении спишет за всё Два месяца уже видсточка+ с нулем висит, сейчас проверил - показывает ноль в банкинге.
сам не проверял но говорят что хоть в минус и не списывает но запоминает. и когда появятся деньги - за все месяцы спишет скопом.