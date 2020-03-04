Фантом написав:vollena71 Я надеюсь, они так рисуют остатки, чтоб людям не насчитывать 52% за овер. А при заходе денег, гасят тот самый овер. Но всё равно непонятно как у Шарика 25-47=-15 получилось. И это не только по моей карте, по картам родичей тоже самое. Долг после списания, не совпадал с ожидаемыми суммами. А был меньше.
А где вы сумму повторного списания видите? Возможно списалось не 47,а 40, если эти 47 не одной операцией были 27 числа потрачены. что-то попало на повторной списание, что-то нет.
Вчера в отделении видел. И по своим картам, и по картам родственников. Но про фактическую сумму долга, как то не спросил. Не до этого было.
ignorabimus написав:Подскажите, какой нынче % на остаток по Видсоточке и Видсоточке+ - не следил на протяжении неск месяцев, и даже забыл, какой именно тариф у меня... А ИБ у меня почему-то перестал работать.
ignorabimus написав:Подскажите, какой нынче % на остаток по Видсоточке и Видсоточке+ - не следил на протяжении неск месяцев, и даже забыл, какой именно тариф у меня... А ИБ у меня почему-то перестал работать.
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ignorabimus написав:Блин, это что, все режут? Глобус, и Форвард туда же...
Фарс ріже з 11 березня року 2020 від 15000 грн. А Шаромига вже більше місяця як підрізав на 4 прОцента.
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