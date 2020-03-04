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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:30

  vollena71 написав:
  Фантом написав:vollena71 Я надеюсь, они так рисуют остатки, чтоб людям не насчитывать 52% за овер. А при заходе денег, гасят тот самый овер. Но всё равно непонятно как у Шарика 25-47=-15 получилось. И это не только по моей карте, по картам родичей тоже самое. Долг после списания, не совпадал с ожидаемыми суммами. А был меньше.

А где вы сумму повторного списания видите? Возможно списалось не 47,а 40, если эти 47 не одной операцией были 27 числа потрачены. что-то попало на повторной списание, что-то нет.

Вчера в отделении видел. И по своим картам, и по картам родственников. Но про фактическую сумму долга, как то не спросил. Не до этого было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:39

Подскажите, какой нынче % на остаток по Видсоточке и Видсоточке+ - не следил на протяжении неск месяцев, и даже забыл, какой именно тариф у меня... А ИБ у меня почему-то перестал работать.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:40

  ignorabimus написав:Подскажите, какой нынче % на остаток по Видсоточке и Видсоточке+ - не следил на протяжении неск месяцев, и даже забыл, какой именно тариф у меня... А ИБ у меня почему-то перестал работать.

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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:40

  ignorabimus написав:Подскажите, какой нынче % на остаток по Видсоточке и Видсоточке+ - не следил на протяжении неск месяцев, и даже забыл, какой именно тариф у меня... А ИБ у меня почему-то перестал работать.

13
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:07

Блин, это что, все режут? Глобус, и Форвард туда же...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:37

  ignorabimus написав:Блин, это что, все режут? Глобус, и Форвард туда же...

Фарс ріже з 11 березня року 2020 від 15000 грн.
А Шаромига вже більше місяця як підрізав на 4 прОцента.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:41

  ignorabimus написав:Блин, это что, все режут? Глобус, и Форвард туда же...

ну скажем так Глобус уже давно порезал - еще в прошлом году и с тех пор держится так что нынешняя ассоциация с Форвардом не совсем уместна ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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