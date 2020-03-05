ГЛ то горячая линия?
Какое там у них письмо может быть от Альфы?
Глобус списал позже всех. Позже всех и вернет.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57
ГЛ то горячая линия?
Какое там у них письмо может быть от Альфы?
Глобус списал позже всех. Позже всех и вернет.
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:51
Re: Банк Глобус
А про що мова взагалі...бо не слідкував,може і я попав на щось...як можна чекнути чи я "щасливчик"?
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:08
Согласен. Возврат идет не сепом. И не письмом. Возврат это файл от аллы на МПС а от него на шарик. По каким щаявлениям горячая линия будет что распределять. По идее в файле идут суммы возврата на конкретные карты. Шарику надо только этой фай (файлы) принять и обработать, как он вчера приеял и обработал файлы на списание. Только и всего. Если возврата не будет хотя бы во вторник - тогда уже надо идти в филиал и писать заявление на чарджбек и пусть уже тогда шарик подключается в работу со своей стороны. Как то так...
Мои рефералки:
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:22
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вы прекрасно занете сколько алла списывается с глобуса ... вот так же долго оно и возвращается
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Додано: Чет 05 бер, 2020 19:23
Re: Банк Глобус
Когда у мну банкомат ощада зажал деньги с карты простир, глобусята "морозились" ровно месяц. Хотя заяву и свое "прошения" я подал в тот же день, до перерыва на обедь.
30 дней день в день, глобусята довол1 концервативн1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:25
Банк балабол
Банк закрыл пополнение по действующему депо в грн. Менеджер в отд. Винницы объяснил гениально "так решил Киев". Видимо Мамедов недостаточно наворовался в Укргазе и ему мои дополнительные пару тысяч грн в виде процентов очень нужны. Фу...
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:33
Re: Банк Глобус
закрыл или ограничил суммой в 200% от первоначальной?
02-03-2020 я спокойно полтиху пополнил на действующий депо и без санкций.
уточните свою обиду.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:20
viewtopic.php?p=4889579#p4889579
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:27
Еще раз по моему сабжу выше.
1.Из отделения перезванивали в центральный офис, там сказали, что необходимо писать на чарж. Автоматом если будет много обращений.
(Кто помнит не начисление % за дни когда меняли счета на 2620, так и было. После множества обращений, стали возвращать автоматом.)
2. На ГЛ впоследствии узнал, что о каких либо возвратах у них оф. информации, которую они могут давать клиентам нет и также порекомендовали писать на чарж.
Кто-то имеет информацию иного плана? Пишите. Иначе это пока только размышления и хотелки. Звоните, узнавайте - может все пройдет скопом.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 21:47
да уж ... успешно ликвидировали
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