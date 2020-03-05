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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57

  ruvex написав:По информации из Глобуса.
1. Необходимо писать заявление на чаржбек. По количеству заявлений будут решать вопрос об автоматическом зачислении.
2. На данный момент на ГЛ официального письма от Альфы нет.


ГЛ то горячая линия?
Какое там у них письмо может быть от Альфы?
Глобус списал позже всех. Позже всех и вернет.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:51

Re: Банк Глобус

ruvex написав:По информации из Глобуса.
1. Необходимо писать заявление на чаржбек. По количеству заявлений будут решать вопрос об автоматическом зачислении.
2. На данный момент на ГЛ официального письма от Альфы нет.
А про що мова взагалі...бо не слідкував,може і я попав на щось...як можна чекнути чи я "щасливчик"?
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:08

  Aps написав:
  ruvex написав:По информации из Глобуса.
1. Необходимо писать заявление на чаржбек. По количеству заявлений будут решать вопрос об автоматическом зачислении.
2. На данный момент на ГЛ официального письма от Альфы нет.


ГЛ то горячая линия?
Какое там у них письмо может быть от Альфы?
Глобус списал позже всех. Позже всех и вернет.

Согласен. Возврат идет не сепом. И не письмом. Возврат это файл от аллы на МПС а от него на шарик. По каким щаявлениям горячая линия будет что распределять. По идее в файле идут суммы возврата на конкретные карты. Шарику надо только этой фай (файлы) принять и обработать, как он вчера приеял и обработал файлы на списание. Только и всего. Если возврата не будет хотя бы во вторник - тогда уже надо идти в филиал и писать заявление на чарджбек и пусть уже тогда шарик подключается в работу со своей стороны. Как то так...
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:22

ruvex

вы прекрасно занете сколько алла списывается с глобуса ... вот так же долго оно и возвращается
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:23

Re: Банк Глобус

  Flamingo написав:Как то так...


Когда у мну банкомат ощада зажал деньги с карты простир, глобусята "морозились" ровно месяц. Хотя заяву и свое "прошения" я подал в тот же день, до перерыва на обедь.
30 дней день в день, глобусята довол1 концервативн1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:25

Банк балабол

Банк закрыл пополнение по действующему депо в грн. Менеджер в отд. Винницы объяснил гениально "так решил Киев". Видимо Мамедов недостаточно наворовался в Укргазе и ему мои дополнительные пару тысяч грн в виде процентов очень нужны. Фу...
EmiR
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:33

Re: Банк Глобус

  EmiR написав:Банк закрыл пополнение по действующему депо в грн.


закрыл или ограничил суммой в 200% от первоначальной?
02-03-2020 я спокойно полтиху пополнил на действующий депо и без санкций.
уточните свою обиду.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:20

  IMPRINTER написав:ruvex

вы прекрасно занете сколько алла списывается с глобуса ... вот так же долго оно и возвращается


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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:27

  Flamingo написав:
  Aps написав:
  ruvex написав:По информации из Глобуса.
1. Необходимо писать заявление на чаржбек. По количеству заявлений будут решать вопрос об автоматическом зачислении.
2. На данный момент на ГЛ официального письма от Альфы нет.


ГЛ то горячая линия?
Какое там у них письмо может быть от Альфы?
Глобус списал позже всех. Позже всех и вернет.

Согласен. Возврат идет не сепом. И не письмом. Возврат это файл от аллы на МПС а от него на шарик. По каким щаявлениям горячая линия будет что распределять. По идее в файле идут суммы возврата на конкретные карты. Шарику надо только этой фай (файлы) принять и обработать, как он вчера приеял и обработал файлы на списание. Только и всего. Если возврата не будет хотя бы во вторник - тогда уже надо идти в филиал и писать заявление на чарджбек и пусть уже тогда шарик подключается в работу со своей стороны. Как то так...


Еще раз по моему сабжу выше.
1.Из отделения перезванивали в центральный офис, там сказали, что необходимо писать на чарж. Автоматом если будет много обращений.
(Кто помнит не начисление % за дни когда меняли счета на 2620, так и было. После множества обращений, стали возвращать автоматом.)
2. На ГЛ впоследствии узнал, что о каких либо возвратах у них оф. информации, которую они могут давать клиентам нет и также порекомендовали писать на чарж.

Кто-то имеет информацию иного плана? Пишите. Иначе это пока только размышления и хотелки. Звоните, узнавайте - может все пройдет скопом.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:47

  ruvex написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

вы прекрасно занете сколько алла списывается с глобуса ... вот так же долго оно и возвращается


viewtopic.php?p=4889579#p4889579


да уж ... успешно ликвидировали
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IMPRINTER
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