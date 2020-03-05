Додано: Чет 05 бер, 2020 21:48

ruvex написав: Еще раз по моему сабжу выше.

1.В отделении перезванивали в центральный офис, там сказали, что необходимо писать на чарж. Автоматом если будет много обращений.

(Кто помнит не начисление % за дни когда меняли счета на 2620, так и было. После множества обращений, стали возвращать автоматом.)

2. На ГЛ впоследствии узнал, что о каких либо возвратах у них оф. информации, которую они могут давать клиентам нет и также порекомендовали писать на чарж. Еще раз по моему сабжу выше.1.В отделении перезванивали в центральный офис, там сказали, что необходимо писать на чарж. Автоматом если будет много обращений.(Кто помнит не начисление % за дни когда меняли счета на 2620, так и было. После множества обращений, стали возвращать автоматом.)2. На ГЛ впоследствии узнал, что о каких либо возвратах у них оф. информации, которую они могут давать клиентам нет и также порекомендовали писать на чарж.

ВОт ни сколько не ставя под сомнения Ваши слова - уверен вам сотрудники Глобуса все именно так и говорили - просто в очередной раз убеждаюсь в "высоком профессионализме" сотрудников Глобуса. Смотрите как я эту ситуацию вижу со своей колокольни: Глобусу от МПС прилетит (или уже прилетели) на счет сумма и файл с разбивкой кому, куда и сколько эту сумму надо раскидать. А Глобус такой "еж птица гордая" сидит и ждет от клиентов чардж-беки - наберется ли их достаточно на эту суммуА сумму зачисленную на ее счет ну совсем никуда не зачисляет и в учете ее нигде не показывает - ага? Дело в том, что в принципе мире МПС как бы существуют определенные правила, документообращение, которые работают довольно единообразно в разных банках. Может ли быть Глобус исключением? Не исключаю - по некоторым признакам тут отдельные веСЧи, которые должны быть автоматизированы - разгребают вручную. Но это как бы не связано с "дорожкой" на/от МПС. По крайней мере мне так казалось. Как оно на самом - узнаем уже в ближайшие дни. Также допускаю ситуацию, что шарик под видом чарджа решил месячишко покрутить "клиентские" деньги, а потом вернуть по регламенту "от 30 дней". Вполне правдоподобный сценарий. Но надеюсь таки, что банк не станет крысятничать и разнесет по счетам деньги пришедшие через МПС согласно файлика полученного оттуда же. Для этого ИМХО заявления клиентов им вовсе не нужны