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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:48

Re: Банк Глобус

  ruvex написав:Еще раз по моему сабжу выше.
1.В отделении перезванивали в центральный офис, там сказали, что необходимо писать на чарж. Автоматом если будет много обращений.
(Кто помнит не начисление % за дни когда меняли счета на 2620, так и было. После множества обращений, стали возвращать автоматом.)
2. На ГЛ впоследствии узнал, что о каких либо возвратах у них оф. информации, которую они могут давать клиентам нет и также порекомендовали писать на чарж.

ВОт ни сколько не ставя под сомнения Ваши слова - уверен вам сотрудники Глобуса все именно так и говорили - просто в очередной раз убеждаюсь в "высоком профессионализме" сотрудников Глобуса. Смотрите как я эту ситуацию вижу со своей колокольни: Глобусу от МПС прилетит (или уже прилетели) на счет сумма и файл с разбивкой кому, куда и сколько эту сумму надо раскидать. А Глобус такой "еж птица гордая" сидит и ждет от клиентов чардж-беки - наберется ли их достаточно на эту сумму :) А сумму зачисленную на ее счет ну совсем никуда не зачисляет и в учете ее нигде не показывает - ага :)? Дело в том, что в принципе мире МПС как бы существуют определенные правила, документообращение, которые работают довольно единообразно в разных банках. Может ли быть Глобус исключением? Не исключаю - по некоторым признакам тут отдельные веСЧи, которые должны быть автоматизированы - разгребают вручную. Но это как бы не связано с "дорожкой" на/от МПС. По крайней мере мне так казалось. Как оно на самом - узнаем уже в ближайшие дни. Также допускаю ситуацию, что шарик под видом чарджа решил месячишко покрутить "клиентские" деньги, а потом вернуть по регламенту "от 30 дней". Вполне правдоподобный сценарий. Но надеюсь таки, что банк не станет крысятничать и разнесет по счетам деньги пришедшие через МПС согласно файлика полученного оттуда же. Для этого ИМХО заявления клиентов им вовсе не нужны
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:08

Flamingo
Увидим подтвердится ли озвученная гипотеза без шума и пыли.
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ruvex
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