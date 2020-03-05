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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15
Flamingo написав:
Поэтому стоит радоваться и наслаждаться этой безумно невероятно прекрасной возможностью, которую мы часто не ценим - ЖИТЬ!
Ну вот даже не знаю... жить то мона и ввиде вируса, тож белковое тело
Всех с празником Весны
... делайте хоть что-нибудь!
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