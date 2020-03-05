RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15

Re: Банк Глобус

  Flamingo написав:Поэтому стоит радоваться и наслаждаться этой безумно невероятно прекрасной возможностью, которую мы часто не ценим - ЖИТЬ!

Ну вот даже не знаю... жить то мона и ввиде вируса, тож белковое тело :lol: :lol:
Всех с празником Весны :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30564
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2437 раз.
Подякували: 3559 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 599600601602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, justit, miltador, SHURICK76, STIGA, vitaliy_berdinskikh, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1557, 1558, 1559
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15587 2158507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 14:32
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3920, 3921, 3922
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39210 4756753
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 14:15
lel
Альфа-Банк 1 ... 8245, 8246, 8247
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82460 9715028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 13:02
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15588)
06.03.2020 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.