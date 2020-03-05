Ну вот даже не знаю... жить то мона и ввиде вируса, тож белковое тело
Всех с празником Весны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15
Re: Банк Глобус
Ну вот даже не знаю... жить то мона и ввиде вируса, тож белковое тело
Всех с празником Весны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:43
Думаю, что просто белковые тела в виде вирусов способностью радоваться не наделены.
Мои рефералки:
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:18
Flamingo
а звідки ви знаєте
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:40
Вот уже коллеги подсказали два тоста для пятничного вечера)
Но за тех овер не по своей вине платить не хочется, конечно
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:44
В школе проходили. Биология - предмет такой был - может помните?
Мои рефералки:
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:03
Re: Банк Глобус
Два месяца Відсоточкой+ не пользовался. Сейчас интернет-банкинг рисует -0,16 на счету.
Похоже, что считают какой-то овердрафт по 7 грн за смски
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:08
Може дзвякнуть до них.... уточнити?
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