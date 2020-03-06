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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15

Re: Банк Глобус

  Flamingo написав:Поэтому стоит радоваться и наслаждаться этой безумно невероятно прекрасной возможностью, которую мы часто не ценим - ЖИТЬ!

Ну вот даже не знаю... жить то мона и ввиде вируса, тож белковое тело :lol: :lol:
Всех с празником Весны :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:43

  clientage написав:
  Flamingo написав:Поэтому стоит радоваться и наслаждаться этой безумно невероятно прекрасной возможностью, которую мы часто не ценим - ЖИТЬ!

Ну вот даже не знаю... жить то мона и ввиде вируса, тож белковое тело :lol: :lol:

Думаю, что просто белковые тела в виде вирусов способностью радоваться не наделены. :wink: :mrgreen:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:18

Flamingo

а звідки ви знаєте :)
:?: :!:
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:40

  clientage написав:
  Flamingo написав:Поэтому стоит радоваться и наслаждаться этой безумно невероятно прекрасной возможностью, которую мы часто не ценим - ЖИТЬ!

Ну вот даже не знаю... жить то мона и ввиде вируса, тож белковое тело :lol: :lol:
Всех с празником Весны :P

Вот уже коллеги подсказали два тоста для пятничного вечера)
Но за тех овер не по своей вине платить не хочется, конечно
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:44

  greenozon написав:Flamingo

а звідки ви знаєте :)
:?: :!:

В школе проходили. Биология - предмет такой был - может помните? ;)
Мои рефералки:
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  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:03

Re: Банк Глобус

Два месяца Відсоточкой+ не пользовался. Сейчас интернет-банкинг рисует -0,16 на счету.
Похоже, что считают какой-то овердрафт по 7 грн за смски :(
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:08

  ramzes4 написав:Два месяца Відсоточкой+ не пользовался. Сейчас интернет-банкинг рисует -0,16 на счету.
Похоже, что считают какой-то овердрафт по 7 грн за смски :(

Може дзвякнуть до них.... уточнити?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:46

  Flamingo написав:
  greenozon написав:Flamingo

а звідки ви знаєте :)
:?: :!:

В школе проходили. Биология - предмет такой был - может помните? ;)


я коли вчився у школі ні про чорну матерію ні тим більше про чорну енергію
ні-ні!

а зараз он скільки чорного познаходили

тому дуже не факт що молекули, ДНК, РНК не є живими сутностями
:!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:50

  greenozon написав:
  Flamingo написав:В школе проходили. Биология - предмет такой был - может помните? ;)


я коли вчився у школі ні про чорну матерію ні тим більше про чорну енергію
ні-ні!

а зараз он скільки чорного познаходили

тому дуже не факт що молекули, ДНК, РНК не є живими сутностями
:!:

Я дико извиняюсь - но вы уже в своем флуде значительно удалились от первоначального моего утверждения с которого вы стали меня тролить ;). Я ни разу не оспаривал что можно считать живым существом - вирусы,клетки,днк. Я просто писал что не все живые существа наделены способностью радоваться. Это таки разные вещи. ИМХО.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:07

Basilio2020
Когда открывал депо, в договоре сумма пополнения не ограничивалась вообще. После снижения ставки НБУ, банк потянуло на креатив. Репутация ничто, жадность все...
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