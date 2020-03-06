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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 07:21
EmiR написав:Basilio2020
Когда открывал депо, в договоре сумма пополнения не ограничивалась вообще. После снижения ставки НБУ, банк потянуло на креатив. Репутация ничто, жадность все...
Как клиент,который успел слить пополнение на непополняемый сейчас ,целиком поддерживаю Ваше мнение . Вот думаю,что при изменении ставки,будут и изменения в банке,так как ничто не вечно и тем более цена на рынке
никому не верю
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