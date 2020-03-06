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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 07:21

  EmiR написав:Basilio2020
Когда открывал депо, в договоре сумма пополнения не ограничивалась вообще. После снижения ставки НБУ, банк потянуло на креатив. Репутация ничто, жадность все...

Как клиент,который успел слить пополнение на непополняемый сейчас ,целиком поддерживаю Ваше мнение . Вот думаю,что при изменении ставки,будут и изменения в банке,так как ничто не вечно и тем более цена на рынке
никому не верю
sens
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  #<1 ... 600601602603
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