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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 07:21

  EmiR написав:Basilio2020
Когда открывал депо, в договоре сумма пополнения не ограничивалась вообще. После снижения ставки НБУ, банк потянуло на креатив. Репутация ничто, жадность все...

Как клиент,который успел слить пополнение на непополняемый сейчас ,целиком поддерживаю Ваше мнение . Вот думаю,что при изменении ставки,будут и изменения в банке,так как ничто не вечно и тем более цена на рынке
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:43

Re: Банк Глобус

А шарик ещё не научился напрямую на счёт деньги зачислять, все так же идёт через котловой?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:57

  Stringer написав:А шарик ещё не научился напрямую на счёт деньги зачислять, все так же идёт через котловой?

Кто-то тут пробовал на личный ИБАН, зашло ж
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:07

  clientage написав:
  Stringer написав:А шарик ещё не научился напрямую на счёт деньги зачислять, все так же идёт через котловой?

Кто-то тут пробовал на личный ИБАН, зашло ж

Вроде кто-то пробовал и вернули.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:08

что думает народ относительно устойчивости этго говнобанка в условиях мирового финансового кризиса? не пора ли сало перепрятать?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:29

  IMPRINTER написав:что думает народ относительно устойчивости этго говнобанка в условиях мирового финансового кризиса? не пора ли сало перепрятать?

Сколько там того сала, вы ж не лимоны лимонские здесь держите, а оперативную гривню?
Располовинте со скунсом и спите спокойно
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:53

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:что думает народ относительно устойчивости этго говнобанка

Поздно сейчас думать. Шухер пошел.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:55

Re: Банк Глобус

  ukrprom2014 написав:Шухер пошел.

В чому шухер?
Щось не дуже.
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clientage

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